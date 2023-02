Erdbeben Witten: Keine Erdbebenschäden an Geburtsklinik in Kobane

Witten. Gute Nachricht aus Kobane: Die Geburtsklinik, die mit Hilfe von Wittenern aufgebaut worden war, hat das Erdbeben überstanden. Aus gutem Grund.

Die ICOR-Geburtsklinik in Kobane in Nordsyrien hat das Erdbeben unbeschadet überstanden, obwohl auch das Gebiet vom Erdbeben betroffen war. Das teilt die MLPD Ennepe-Ruhr jetzt mit. Das Krankenhaus in Nordsyrien war mit Hilfe von Wittenern aufgebaut worden.

Wittener waren am Bau beteiligt

Im Herbst und Winter 2015, hatten sich Wittener am Aufbau des ICOR-Gesundheitszentrums in Kobane/Rojava beteiligt. Die heutige Geburtsklinik wurde ausschließlich aus Spenden – davon über 10.000 € aus Witten und Hattingen – ohne staatliche Unterstützung errichtet worden. Aus Witten hatten sich damals der inzwischen verstorbene Zülfü Altunok, Heinz Vöhringer, Jan Vöhringer und Fritz Hickler von der MLPD Ennepe-Ruhr mehrere Wochen ehrenamtlich und auf eigene Kosten daran beteiligt. Die Beteiligten berichten nun stolz, dass die Geburtsklinik beim Erdbeben verschont worden ist.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Witten verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Bei dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien stürzten viele in den letzten Jahren errichtete Gebäude wie Kartenhäuser ein. Dass die Klinik in Kobane nicht von Schäden betroffen ist, habe seinen Grund: Beim Bau der Klinik seien – trotz Kritik an den erhöhten Kosten – umfangreiche Maßnahmen zur Erdbebenvorsorge ergriffen worden. „Sie entsprachen dem Standard 2+ der international genormten Gefahrenklassifizierung“, erklärt Monika Gärtner-Engel, Hauptkoordinatorin der kommunistischen Weltorganisation ICOR.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten