Witten: Kein Blindgänger am Weichenwerk

Am Weichenwerk in Witten war in den letzten Tagen nach einem Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht worden. Nun hat die Sondierung ergeben: Am dortigen Verdachtspunkt liegt keine Bombe.

Die Sondierung hatte am vergangenen Mittwoch gestartet. Der komplizierte Untergrund hat dann sowohl die Bohrung als auch die Auswertung verzögert, so die Stadt in einer Mitteilung.

Auch auf dem Schulhof der Breddeschule war ein Blindgänger vermutet worden. Auch dort gab es Entwarnung. Eine Metallsonde, die in 36 Bohrlöcher eingeführt wurde, hatte nicht angeschlagen. Aktuell ausgewertete Luftbilder hatten für den Verdacht auf dem Gelände der Grundschule gesorgt.