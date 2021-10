Witten: Kaufhof-Ausstellung zeigt Engagement für Mitmenschen

Witten. Es gibt eine neue Ausstellung im ehemaligen Kaufhof in Witten. Vier ehrenamtliche Vereine zeigen ihr Engagement für Umwelt und Mitmenschen.

Die Schaufenster des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes in Wittens Bahnhofstraße haben sich mit einer neuen Ausstellung gefüllt. Zu sehen ist in der Galerie der Produkte ab sofort „Von uns für euch“. Vier Vereine machen dabei ihr Engagement sichtbar.

Seebrücke, Viadukt, Foodsharing und der Kinderschutzschutzbund haben vier Fenster an der Heilenstraße gestaltet. Die Vereine wirken auf unterschiedlichste Weise mit Ehrenamtlichen in die Stadt hinein. Und sie machen deutlich: In Witten wird viel von Menschen für Menschen getan.

Seebrücke Witten und Viadukt zeigen ihre Arbeit

Die Seebrücke zum Beispiel setzt sich für die Verbesserung der Bedingungen geflüchteter Menschen auf Seewegen und an den europäischen Außengrenzen ein sowie für ihre Aufnahme und Integration in Witten. Der Verein Viadukt bietet mit seinen verschiedenen Einrichtungen ein weitreichendes Versorgungsangebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Künstlerische Ressourcen können hier beispielsweise in Mal- und Schnitzgruppen sowie in der Ergotherapie entdeckt oder wiederbelebt werden. Das Schaufenster zeigt eine Auswahl aktueller Werke.

Freuen sich über die neue Ausstellung in der Galerie der Produkte: Kuratorin Britta Lennard (2. v. li.) mit Vertreterinnen von Viadukt, Foodsharing, Seebrücke und dem Kinderschutzbund. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Auch das Foodsharing präsentiert sich und seine Arbeit. Hinter der Initiative verbergen sich über 200 Ehrenamtliche, die Lebensmittel von Betrieben retten, bevor sie in der Mülltonne landen. 18 Millionen Tonnen Essen werden allein in Deutschland jährlich verschwendet. Im Schaufenster machen die Lebensmittelretterinnen und - retter diesen Überfluss deutlich.

Kinderschutzbund feiert sein 40-jähriges Bestehen

Der Kinderschutzbund Witten feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Hier werden von Ehrenamtlichen kostenlos Kinder, Jugendliche und ihre Familien in vielfältiger Weise begleitet: mit Familienberatung, Hausaufgabenbetreuung, Spielgruppen und verschiedenen weiteren Angeboten. Der Verein finanziert sich fast ausschließlich durch Spenden. Mit seinem Schaufenster in der »Galerie der Produkte« will der Verein den Ehrenamtlichen und allen, die seine Arbeit unterstützen, danken – denn eine Feier kann in diesem Jahr nicht stattfinden.

Die Ausstellungen laufen bis zum 15. November. Die »Galerie der Produkte« ist ein Projekt im Rahmen des Innenstadterneuerungsprozesses „Unsere Mitte“, gefördert von der Stadt Witten und dem Land NRW. Mehr Informationen unter www.galeriederprodukte.eu.

