Witten: Kammer bringt Firmen und Azubis online zusammen

Witten. Jugendliche aus Witten, die noch eine Lehrstelle suchen, können beim Azubi-Speed-Dating mitmachen. In Corona-Zeiten eine Online-Veranstaltung.

Ein Angebot für Wittener Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz in diesem oder dem nächsten Jahr sind: Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer lädt bis 7. Oktober zum Azubi-Speed-Dating online ein. Auf der Suche nach Fachkräften nehmen über 100 Firmen an der Aktion teil. Über 600 Ausbildungsplätze in kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen sowie in dualen Studiengängen werden angeboten.

Unternehmen aus Witten und dem ganzen EN-Kreis können mitmachen

Beim Speed-Dating können alle Unternehmen aus dem EN-Kreis, Hagen und dem Märkischen Kreis teilnehmen, die ihre Ausbildungsplätze für 2020 und 2021 besetzen möchten. Über einen Online-Terminkalender können die Bewerber freie Zeiten bei ihren Wunschunternehmen auswählen. Es stehen jeweils zehn bis 15 Minuten zur Verfügung, in denen sich Bewerber und Unternehmen einen ersten Eindruck voneinander machen können.

Wer beim Azubi-Speed-Dating mitmachen möchte, kann sich hierfür online anmelden unter www.sihk.de/azubispeeddating. Weitere Infos erteilen Rebecca Loose und Ralph Näscher von der Kammer unter 02331/ 390-301 und -303.