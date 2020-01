Witten. Einen lehrreichen und genussvollen Klavierabend erlebten die Zuhörer jetzt in Haus Witten. Pianist Knut Hanßen überzeugte nicht nur am Klavier.

Witten: Junger Pianist beweist auch Talent als Moderator

Der junge Pianist Knut Hanßen – er ist Jahrgang 1992 – stellte am Mittwochabend (22.01.) im vollbesetzten Konzertsaal von Haus Witten in der Reihe „Best of NRW“ nicht nur sein großes pianistisches Talent vor, sondern überraschte die Zuhörer auch mit interessanten und lehrreichen Moderationen vor den jeweils gespielten Werken. Anhand von Musikbeispielen erläuterte er zum Beispiel den kompositorischen Aufbau von Beethovens Klaviersonate Nr. 31, bei der das Themenmaterial des gesamten Werkes bereits in den ersten vier Takten der Sonate enthalten ist.

Besonders interessant waren seine Erklärungen zu Modest Mussorgskys Komposition „Bilder einer Ausstellung“. Die Idee zu diesem Stück hatte der Komponist nach dem Besuch einer Galerie seines Freundes und Malers Victor Hartmann. Die Empfindungen beim Betrachten der Bilder werden musikalisch wiedergegeben. Zum Beispiel der quirlige „Tanz der Küken in ihren Eierschalen“ oder „Der Marktplatz von Limoges“ bei dem das wimmelnde Leben sowie der Lärm der Marktschreier virtuos in Klaviermusik umgesetzt wird.

Aber auch romantische und träumerische Elemente fanden Eingang in sein Spiel

Die pianistischen Qualitäten von Hanßen könnte man mit dem Begriff „klare Authentizität“ beschreiben. Mit präzisem Anschlag und sicherer Technik gestaltete er seinen musikalischen Vortrag transparent und verständlich. Aber auch romantische und träumerische Elemente fanden Eingang in sein Spiel. Die „Sarabande“ aus Johann Sebastian Bachs Partita Nr.1 verführte zur Meditation während „Das alte Schloss“ von Mussorgsky auf einem sich wiederholenden Grundton als Fundament ehrwürdig ruhte.

Höhepunkt und Abschluss des Abends war das letzte Bild der Ausstellung „Das große Tor von Kiew“. Diese voluminöse und triumphale Musik erfordert großes pianistisches Können. Der Pianist nutzt dabei die gesamte Breite der Klaviatur und muss seine Treffsicherheit unter Beweis stellen. Kein Problem für Knut Hanßen, der mit seiner hohen Musikalität den Konzertsaal in eine gewaltige Klanghalle verwandelte. Das Publikum spendete lebhaften Beifall und erzwang zwei Zugaben.