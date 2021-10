Witten: Junge Union im EN-Kreis sieht Aufbruchstimmung

Für die Junge Union im EN-Kreis, wozu auch Witten zählt, haben Josy Jesinghaus, Jessica Citrich, Florian Fackler, Jan Torwesten und Jan Schmitt (v.l.n.r.) am Deutschlandtag teilgenommen.

Witten/Münster/EN-Kreis. Nach dem Deutschlandtag der Jungen Union in Münster sehen Vertreter aus dem EN-Kreis, wozu auch Witten zählt, einen Aufbruch. Woran das liegt.

Die Junge Union (JU) im EN-Kreis zieht ein positives Fazit zum Deutschlandtag der JU in Münster am vergangenen Wochenende. „Die Aufbruchstimmung war deutlich spürbar, selten wurde offener und direkter kommuniziert, was falsch gelaufen ist“, sagt Jessica Citrich aus Gevelsberg, die als eine von drei Delegierten aus dem Kreis teilnahm.

Junge Union löchert Mandatsträger

Bekannte CDU- und CSU-Mandatsträger wie Armin Laschet, Paul Ziemiak, Markus Blume, Friedrich Merz, Jens Spahn und Ralph Brinkhaus hätten sich der Kritik stellen müssen, ausweichende Antworten seien nicht akzeptiert worden.

Zudem sind die Nachwuchspolitiker zufrieden, dass sie auf dem Deutschlandtag zwei Anträge durchbringen konnten. Zum einen forderten sie die Einführung eines Helferführerscheins für Lkw bis 5,5 Tonnen im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz. Zum anderen wollen die jungen Christdemokraten aus dem EN-Kreis Ausnahmen bei der Erteilung eines Gesundheitszeugnisses im Lebensmittelbereich.

JU im EN-Kreis will Zukunft gestalten

JU-Mitglied Jesscia Citrich hofft, dass die Junge Union auch in Zukunft weiter an der Entwicklung der Partei beteiligt wird. „Wir haben das Personal, die Motivation und die Ideen, die die CDU für den Neustart als moderne Volkspartei braucht“, so Citrich.

