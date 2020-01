Witten. Sie sollen einen Mann in Witten-Annen bestohlen und mit Messer und Eisenkette traktiert haben. Nun stehen die beiden jungen Männer vor Gericht.

Witten: Junge Männer sollen Mann in Annen überfallen haben

Wegen schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Erpressung müssen sich seit Mittwoch zwei junge Männer vor dem Landgericht Bochum verantworten. Der Staatsanwalt legt den beiden 25 und 20 Jahre alten Tätern zur Last, am 27. Juli 2019 auf der Annenstraße in Witten einen Mann überfallen zu haben.

Unter Gewaltanwendung sollen sie sein Smartphone entwendet haben. Laut Anklage hielt einer das Opfer fest, während der andere ihm das Handy abnahm. Bewaffnet waren die beiden Räuber demnach mit einem Messer und einer Eisenkette. Anschließend zwangen sie den Geschädigten, mit ihnen in ein nahe gelegenes Waldstück zu gehen. Dort sollen sie ihn mit Faustschlägen und einem Messerstich traktiert haben, angeblich wurde der Mann auch mit der Eisenkette geschlagen.

Ahnungsloses Opfer soll plötzlich von hinten angegriffen worden sein

Der Überfall ereignete sich morgens gegen 4.30 Uhr. Das ahnungslose Opfer ging die Straße entlang und hörte Musik auf seinen Kopfhörern. Plötzlich sei der Mann dann von den Tätern von hinten angegriffen worden.

Während einer der beiden Angeklagten zur Sache aussagen will, steht das beim zweiten noch nicht fest. Das Gericht machte beiden klar, dass ein Geständnis strafmildernd ins Gewicht fallen würde – allerdings nur, wenn dies frühzeitig im Prozess erfolge. Beide Männer sitzen aktuell in Untersuchungshaft. Die Verhandlung wird am 27. Januar fortgesetzt.