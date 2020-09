Witten: Junge Männer nahmen 24-Jährigem das Skateboard ab

Witten. Auf der Dirschauer Straße in Annen ist einem jungen Mann (24) gegen 5 Uhr morgens das Skateboard gestohlen worden. Zeugen gesucht.

Vier junge Männer haben in Annen einem 24-Jährigem ein Skateboard gestohlen. Gegen 5 Uhr morgens war der Mann am Samstag (19.9.) auf der Dirschauer Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 1 nahm ihm das Quartett sein Skateboard ab.

Als der Bestohlene dies zurückverlangte, bewarfen ihn die Täter mit Steinen und einer Glasflasche. Anschließend flüchteten sie. Die jungen Männer sind zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Alle waren schlank und hatten schwarze, kurze Haare. Der 24-Jährige spricht von einem „südländischen“ Aussehen. Die Kripo Witten bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden: 0234/909-8310 oder 0234 / 909-4441.