Unfall Kind angefahren: Polizei sucht Frau nach Unfall in Witten

Witten. Ein Junge (7) ist bei einem Unfall in Witten verletzt worden. Die Autofahrerin flüchtete. Nun wendet sich die Polizei an die Bevölkerung.

Ein siebenjähriger Junge ist von einem Auto erfasst worden. Nach Angaben der Polizei flüchtete die Fahrerin, ohne sich um das Kind zu kümmern. Nun werden Zeugen gesucht.

Junge befand sich auf der Fahrbahn

Der Unfall ereignete sich bereits am 1. März gegen 17.15 Uhr, wie die Ermittler jetzt mitteilten. Der Junge, der mit zwei weiteren Kindern (6/10) spielte, hatte den Bürgersteig an der Siepenstraße in Bommern verlassen und befand sich auf der Fahrbahn. Die Autofahrerin, die aus Richtung Wengernstraße kam, berührte mit ihrem Wagen das Kind. Der Junge stürzte und wurde leicht verletzt.

Die Autofahrerin hupte und setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um das Opfer zu kümmern, so die Polizei. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen VW handeln. Die Fahrerin wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, blonde bis dunkelblonde Locken, rotes Oberteil. Zeugen werden gebeten, sich unter 0234/909-5206 beim Verkehrskommissariat zu melden.

