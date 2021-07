Noch einige Überraschungen hielt der letzte Schultag für die Klasse 4b der Bruchschule in Witten parat.

Schule Witten: Jetzt geht es endlich in die großen Ferien!

Witten. Jetzt geht es endlich in die Ferien. Für die Schüler der Bruchschule in Witten gab es am letzten Schultag noch einige Überraschungen.

Gut gelaunt haben sich die Kinder aus der 4b der Bruchschule von Klassenlehrerin Katja Kerwel und ihrer Grundschulzeit verabschiedet. Dabei gab es am Freitag nicht nur Zeugnisse für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch noch Erinnerungsmappen, Erste-Hilfe-Tüten und Trostpflaster.

Eiswagen versüßte den Abschied von der Grundschule

Schließlich mussten die Kinder ja im letzten Jahr auf so so manches verzichten. Außerdem hatten die Lehrerinnen einen Eiswagen für die Viertklässler bestellt, um ihnen den Abschied zu versüßen. Mit vielen guten Wünschen ging es dann in die Ferien. Danach folgt ein hoffentlich besseres Schuljahr.

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern eine wunderbare Ferienzeit!

