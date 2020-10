Witten. Die Grünen in Witten freuen sich, dass Janosch Dahmen nun doch noch der Einzug in den Bundestag gelungen ist. Allerdings lebt er heute in Berlin.

Nach drei zunächst vergeblichen Anläufen hat es Janosch Dahmen (39) von den Grünen nun doch noch in den Bundestag geschafft. Dahmen, der lange bei den Grünen in Witten aktiv war und inzwischen wieder in seiner Heimatstadt Berlin lebt, ist für Katja Dörner nachgerückt. Sie hatte die Oberbürgermeisterwahlen in Bonn gewonnen.

Der promovierte Mediziner war 2017, 2013 und 2009 im Ennepe-Ruhr-Kreis angetreten und hatte gerade zuletzt den Einzug ins Parlament nur knapp verfehlt. Er stand auf Platz 14, die Liste zog bis zwölf. Um so größer ist jetzt die Freude, dass es doch noch geklappt hat. Paul Wood gratulierte ihm im Namen der Wittener Grünen.

Paul Wood aus Witten: „Wir gewinnen eine wichtige Stimme in Berlin“

„Mit seiner medizinischen Expertise kann er der grünen Fraktion gerade in diesen Zeiten wichtige gesundheitspolitische Unterstützung anbieten. Wir gewinnen eine wichtige Stimme in Berlin und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Wood.

Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass Dahmen bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr wieder für den Wahlkreis Ennepe-Ruhr antritt. Wer dann kandidiert, steht noch nicht fest. Auf jeden Fall werde man aber einen Direktkandidaten aufstellen, heißt es aus Parteikreisen.