Witten: Infizierte in Berufskolleg und Kita Christuskirche

Witten. Witten hat am Montag (12.10.) nur einen neuen Corona-Fall zu verzeichnen. Inzwischen gibt es aber wieder Fälle an einer Schule und in einer Kita.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Montag (12.10.) nicht so stark angestiegen wie am Tag zuvor. Im Kreis gibt es aktuell vier, davon eine in Witten. Am Sonntag meldete der Kreis noch 13 Neuinfektionen, davon sechs in der Ruhrstadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt im Kreisgebiet bei 20,33, in Witten ist sie mit 23,29 etwas höher.

Zwei Einrichtungen in der Stadt sind wieder von Corona betroffen. Erneut besuchte ein positiv getesteter Jugendlicher das Berufskolleg, das allerdings jetzt Ferien hat. Die Kontaktpersonen innerhalb der Schule sind dennoch ermittelt und weitere Abstriche geplant. Außerdem hat ein positiv getestetes Kind die Kita Christuskirche besucht. Hier wurden weitere Tests durchgeführt, die Ergebnisse stehen noch aus.