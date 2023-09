Gastronomie Witten: In Schmit’s Weinbar gibt’s nun mehr Veggie-Gerichte

Witten. In Schmit’s Weinbar in Witten wechselt die Speisekarte jetzt alle sechs Wochen. Und es gibt ein größeres vegetarisches und veganes Angebot.

Die Weinbar Schmits im Wittener Wiesenviertel hat über den Sommer ihr Konzept leicht überarbeitet. Künftig wechselt die Speisekarte nun alle sechs Wochen. Da soll mehr Abwechslung auf den Teller bringen. Ebenso wollen die Inhaber Julius Schippmann und Waldemar Riedel die steigende Nachfrage nach vegetarischen und veganen Gerichten bedienen.

Auf Social Media und vor Ort haben die beiden Gastronomen sich im Frühsommer Feedback von ihrer Kundschaft eingeholt, etwa, an welchen Stellen noch Wünsche offen seien. Auf Basis der Rückmeldungen haben Schippmann und Riedel zusammen mit ihrem Team um Küchenchef Felix Beneken dann das Konzept „Zwei Gesichter einer Saison“ ersonnen. Es startet offiziell am Donnerstag, 21. September.

Zwei aufeinander folgende Speisekarten pro Saison in Schmit’s Weinbar

Das Team kreiert nun pro Saison jeweils zwei aufeinander folgende Speisekarten mit Gerichten aus der Fusionküche mit Fokus auf regionalen Zutaten. Es wird dabei Wert gelegt auf eine ausgewogene Mischung aus einem vegetarischen und veganen sowie fleisch- und fischhaltigen Angebot. Das gilt sowohl für die Vorspeisen, die Hauptspeisen als auch fürs Dessert.

Ab sofort will das Schmit’s auch verstärkt auf regionale Händler und Lieferanten setzen und neue Kooperationen eingehen. So wie man es bereits mit zahlreichen Winzern und Weinhändlern tue. So wisse man genau über die Herkunft und den Weg eines Produktes Bescheid.

Wein-Probe am 7. Oktober

Neben der alle sechs Wochen wechselnden Karte, werden auch wieder vermehrt Termine für Wein-Proben angeboten. Das nächste Tasting steht am Samstag, 7. Oktober, um 13 Uhr an. Es widmet sich der beliebten Rebsorte Riesling. Wer hierfür noch ein Ticket ergattern möchte, kann sich auf der Webseite des Schmit’s informieren. Auch spezielle, wiederkehrende Menü-Abende sind ab Oktober geplant.

