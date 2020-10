Witten: Kitas und Stadtverwaltung werden bestreikt

Ein Foto vom Verdi-Warnstreik am 8. Oktober. Die Streikenden hatten sich auf dem Kornmarkt in Witten versammelt.

Witten. Verdi ruft in Witten zu Streiks auf: Am Dienstag (20.10.) sollen Bogestra-Busse und Bahnen stillstehen. Auch in den Kitas läuft nicht alles rund.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag (20.10.) in Witten erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass Dienste deshalb ausfallen werden. Sollten auch bei der Bürgerberatung Termine gestrichen werden, würden diese gegebenenfalls kurzfristig per Mail abgesagt. Auch in Kitas und im Bereich der Offenen Ganztagsschule (OGS) sei der Betrieb möglicherweise eingeschränkt. In diesen Fällen werden Eltern direkt von den betroffenen Einrichtungen informiert.

Auch das Bogestra-Kundencenter an der oberen Bahnhofstraße in Witten öffnet nicht

Auch der Bogestra-Betrieb wird am Dienstag komplett bestreikt. Busse und Straßenbahnen werden in Witten nicht fahren. Auch das Bogestra-Kundencenter an der oberen Bahnhofsstraße bleibt – wie schon am Montag (19.10.) – geschlossen. Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann rechnet damit, dass Busse und Straßenbahnen am Mittwoch wieder normal verkehren werden.

Weitere Informationen erhalten Bogestra-Kunden an beiden Streiktagen unter der Service-Nummer 01806 50 40 30 (aus dem Festnetz 0,20 €/Anruf, dt. Handynetz max. 0,60 €/Anruf).