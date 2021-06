Witten: Impfzentrum bietet bald wieder Erstimpfungen an

Witten. Anfang Juni hat das Impfzentrum für Witten seine Erstimpfungen eingestellt. Ab Donnerstag soll es nun weitergehen. 400 Impfungen am Tag geplant.

Die Impfzentren in NRW bieten ab dieser Woche wieder Erstimpfungen an. Das gilt auch für das für Witten zuständige Zentrum in Ennepetal. NRW-weit sollen für die kommende Woche rund 80.000 Dosen Biontech für Erstimpfungen zur Verfügung stehen, teilte das Landesgesundheitsministerium am Freitag in Düsseldorf mit. In der Folgewoche seien es noch einmal 150.000 Dosen.

Zuletzt waren in den Impfzentren fast ausschließlich Zweitimpfungen möglich gewesen, weil zu wenig Impfstoff vorhanden war. So auch im EN-Kreis. Anfang Juni waren in Ennepetal die vorläufig letzten ersten Impfdosen gegen das Coronavirus gespritzt worden. Nun soll es am Donnerstag, 24. Juni, weitergehen.

Täglich 400 Termine für Erstimpfungen in Ennepetal geplant

Der Kreis plant bis Sonntag (27. Juni) täglich 400 Termine vergeben zu können. In der Woche danach, vom 28. Juni bis 4. Juli, sollen es dann 420 Termine mit dem Vakzin von Biontech sein.

Bürger können Termine ab Mittwoch, 23. Juni, buchen – wie bisher ausschließlich über das System der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe unter der Nummer 0800/116117 02 oder online auf www.116117.de

Laut Gesundheitsministerium könnten zunächst über 60-Jährige sowie Personen ab 16 Jahren mit Vorerkrankungen Impftermine in den Zentren vereinbaren. Ebenso Beschäftigte von Krankenhäusern und aus Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

