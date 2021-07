Corona Witten: Impfbus des EN-Kreises steht Sonntag am Kemnader See

Witten. Der Impfbus des Kreises steht am Sonntag (25.7.) am Kemnader See an der Stadtgrenze zu Witten. Also: Einfach spazieren gehen und piksen lassen.

Impfung mit Seeblick: Der Impfbus des Ennepe-Ruhr-Kreises steht am Sonntag, 25. Juli, von 9 bis 15 Uhr am Kemnader See an der Stadtgrenze Witten/Bochum.

Um möglichst viele Spaziergänger und Ausflügler zu erreichen, wurde als Standort für den Impfbus der geschotterte Parkplatz in Höhe des asiatischen Restaurants Hang Loose an der Hevener Straße 335 gewählt, der eigentlich auf Bochumer Stadtgebiet liegt. Der Grenzübertritt in Zusammenarbeit mit der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mache aus Sicht der Organisatoren Sinn: „Dieses Parkgebiet wird von Besuchern erfahrungsgemäß deutlich stärker genutzt als die Fläche direkt am Freizeitbad.“

Landrat: Halt am Ausflugsziel soll viele Impfwillige bringen

Zur Immunisierung eingeladen sind alle, die sich impfen lassen möchten. „Unser Halt an einem der beliebtesten Ausflugsziele der Region an der Kreisgrenze sowie an der Stadtgrenze Witten/Bochum bringt das Impfangebot erneut direkt zu den Menschen. Wir hoffen auf gutes Wetter und eine sehr gute Resonanz. Nach wie vor leistet ja jede Impfung einen wichtigen Beitrag, um die Corona-Pandemie bewältigen zu können“, wirbt Landrat Olaf Schade. Gemeinsam mit Lars König, Bürgermeister der Stadt Witten, wird er den Impfbus am Sonntagmittag besuchen.

+++Alles rund um Corona in Witten auf unserem lokalen Newsblog +++

Bis Donnerstagmittag (Stand: 12 Uhr) haben insgesamt 611 Menschen eine Impfung im Bus erhalten. Die Bilanz für die einzelnen Städte: 182 in Witten, 111 in Hattingen, 88 in Herdecke, 122 in Wetter, 76 in Sprockhövel.

Für alle mobilen Impfangebote gilt: Es steht ausreichend mRNA- und Vektor-Impfstoff zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist und ein Ausweisdokument mitbringt, kann sich impfen lassen. Wenn möglich, sollte auch der Impfausweis mitgebracht werden. Im Impfbus können QR-Codes für die digitalen Impfnachweise erstellt werden.

Täglich wissen, was in Witten passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Witten-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten