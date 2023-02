Auto Witten: Immer mehr Fahrzeugen in EN droht Zwangsstilllegung

Witten. Mehrere tausend Fahrzeugen drohte im Ennepe-Ruhr-Kreis mit Witten im Jahr 2022 die Zwangsstilllegung. Besonders ein Vergehen trat häufig auf.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis mit Witten drohte im letzten Jahr 6829 Fahrzeughalter und -halterinnen die Zwangsstilllegung ihres Fahrzeugs. Das sind laut Kreis 388 Fälle mehr als im Vorjahr. Der häufigste Grund (3681 Mal) für die Post der Kreisverwaltung sei mangelnder Versicherungsschutz gewesen.

„Grundsätzlich muss beim Anmelden des Fahrzeugs eine Haftpflichtversicherung nachgewiesen werden“, so Sabine Völker, Leiterin des Straßenverkehrsamtes. Der vorgeschriebene Versicherungsschutz bestehe aber nur dann, wenn die entsprechenden Rechnungen auch beglichen würden. Fließe kein Geld, melden die Versicherungen die säumigen Kunden dem Kreis und das Straßenverkehrsamt wird tätig.

1072 Fahrzeuge tatsächlich aus dem Verkehr gezogen

„Dies geschieht auch im Interesse möglicher Unfallgegner. Das Fahren ohne Versicherungsschutz ist mit Blick auf die möglichen finanziellen und rechtlichen Folgen alles andere als ein Kavaliersdelikt. Es ist eine Straftat“, so Völker.

Weitere Gründe für mögliche Zwangsstilllegungen waren 2022 unterlassende Änderungen in den Fahrzeugpapieren (1553), Mängel am Fahrzeug (1340) und nicht gezahlte Steuern (227). Nicht in allen Fällen ging das glimpflich aus. Weil trotz Aufforderung keine Versicherungs- oder Steuerzahlungsnachweise vorgelegt wurden, seie 1072 Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen worden.

