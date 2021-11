Witten im Lichterglanz: Stadt strahlt vorweihnachtlich

Witten. Corona hin, Corona her: Witten strahlt wieder vorweihnachtlichen Lichterglanz aus. Toll sieht es nicht nur vor dem Hauptbahnhof aus.

Na, wer hat denn da den Schalter angeknipst? Die Innenstadt von Witten zeigt sich wieder im vorweihnachtlichen Lichterglanz.

Der Hauptbahnhof ist erleuchtet, ebenso die Platane auf dem Vorplatz. Überhaupt sind die vielen kleinen Lichter in den Bäumen in der City wieder ein ganz besonderer Anblick. Ein Bummel lohnt sich. Die vor fünf Jahren erneuerte Weihnachtsbeleuchtung verleiht der Stadt im Advent eine ganz besondere Stimmung. Und nach der Pause am Totensonntag öffnet an diesem Montag (22.11.) ja auch wieder der Weihnachtsmarkt.

