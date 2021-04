Witten: Im Kreis haben 63.400 Menschen die erste Impfung

Witten. Im EN-Kreis geht es mit den Corona-Impfungen voran. Gut jeder fünfte Bürger bekam bereits den Piks. Der Kreis zieht nicht die Corona-Notbremse.

Im EN-Kreis haben fast 63.400 Menschen eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Fast 20.900 Frauen und Männer sind bereits zweimal geimpft worden. Dies meldet die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe in ihrem Impfbericht. Wie in Land und Bund ist damit auch im Kreis jetzt gut jeder Fünfte deutlich besser gegen Corona geschützt.

„In den ersten gut zweieinhalb Aprilwochen hat das Impfen auch bei uns deutlich mehr Fahrt aufgenommen“, sagt Jana Ramme, Leiterin des Pandemie-Teams im Schwelmer Kreishaus. Die wichtigste Anlaufstelle sei dabei nach wie vor das Impfzentrum in Ennepetal (Kölner Str. 205). Im April ließen sich dort rund 11.600 Menschen impfen. Weitere 7600 nutzten die am Ostersamstag als Nebenstelle in Betrieb genommenen Impfstraßen an der Stadtgrenze Ennepetal/Schwelm (Milsper Str. 35).

Kreis: Einzelhandelsgeschäfte können weiter mit Test und Termin besucht werden

Der Krisenstab der Kreisverwaltung hat beschlossen, die Wirkungen der Corona-Notbremse nicht eintreten zu lassen. Die entsprechende Allgemeinverfügung vom 27. März gilt weiter. Damit ist es beispielsweise möglich, Einzelhandelsgeschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten, mit einem tagesaktuellen negativem Schnelltest und gebuchtem Termin zu besuchen. Krisenstabsleiter Michael Schäfer: „Zeitlich orientieren wir uns an der Frist der neuen Coronaschutzverordnung des Landes. Sie gilt bis zum 26. April. Natürlich haben wir aber auch im Auge, wie sich die Inzidenz bei uns entwickelt und was an neuen gesetzlichen Vorgaben aus Berlin kommt.“

Neu für Menschen, die sich aufgrund ihres Alters impfen lassen können und den Termin über das Portal der Kassenärztlichen Vereinigung buchen müssen: Online können sie zwischen dem Impfzentrum in Ennepetal und der Nebenstelle „Drive-in“ in Schwelm wählen. „Es gibt jeweils eine eigene Terminverwaltung. Sind alle Termine im Impfzentrum ausgebucht, kann es sich lohnen nachzuschauen, ob das ,Drive-in’ noch freie Termine anbietet - und andersherum“, so die Leiterin des Pandemie-Teams, Jana Ramme. Wer das „Drive-in“ online sucht, findet es nicht direkt unter dem Impfzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises, sondern deutlich weiter unten in der Liste der Impfzentren in Westfalen-Lippe.