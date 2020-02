Witten: Im ehemaligen Café Leye wurden Erinnerungen lebendig

Witten Projektfabrik lädt jeden Donnerstag zum Mittagstisch

Jeden Donnerstag ab 12 Uhr lädt das das Frederick-Ensemble der Projektfabrik zu einem ganz speziellen Mittagstisch in das Café Leye an der Bahnhofstraße in Witten ein. Unter dem Motto „Wer is(s)t schon gerne allein?“ deckt das Team der Projektfabrik den Tisch und stellt Fragen an jeweils einen Überraschungsgast.

Während der Gast über sich, seinen Beruf und seine Erlebnisse erzählt, wird gegen eine kleine Spende ein einfaches, internationales Gericht serviert. Das Kultur-Café ist dann für alle Bürger von jeweils 12 bis 16 Uhr geöffnet.