Witten im Corona-Alltag: Spaziergänge für jeden Anspruch

Viele Wanderrouten in Witten eignen sich für Familien und Einsteiger.

Witten. Einige Wanderrouten in Witten führen über den Hohenstein. Ein Spaziergang kann während des Lockdowns ein bisschen Abwechslung schaffen.

Bewegung an der frischen Luft tut gut – besonders in Lockdown- und Homeoffice-Zeiten. Viele Wanderrouten im Wittener Stadtgebiet laden auch in der dunklen Jahreszeit zu einem Ausflug ein. Der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) erklärt, welche Routen sind für Familien, Verliebte und Hobbywanderer eignen.

Familien mit Kindern empfiehlt Max Leschinsky vom SGV zum Beispiel das Muttental. „Alle paar hundert Meter gibt es einen alten Schacht mit Informationstafeln“, sagt er. Der Bergbauwanderweg ​biete außerdem für Kinder „hier und da kleine Annehmlichkeiten, wie Drehkreuze und Rutschen“. Ebenfalls für Kinder interessant sei der Hohenstein mit seinen Wildgehegen​. Im nahe gelegenen Hammerteich könne man außerdem gut Modellschiff fahren, weiß Leschinsky.

Nicht markierte Routen auf dem Smartphone laden

Über den Hohenstein führt auch eine Route, die schöne Ausblicke verspricht, so Leschinsky – vielleicht etwas für Romantiker? Der Drei-Türme-Weg ​ist rund 13 Kilometer lang und führt am Berger-Denkmal vorbei, passiert den Wasserturm Kermelberg und führt bis zum Helenenturm. Von dort könne man bei guten Wetter weite Teile des Stadtgebiets überblicken, heißt es auf der Internetseite www.ich-geh-wandern.de.

Die Internetseite legt Max Leschinsky auch denjenigen nahe, die mal abseits der markierten Wege wandern wollen. Den Streckenverlauf könnten sich Abenteuerlustige auf ihr Smartphone laden und auf eigene Faust erkunden, erklärt der Wanderwegexperte. Nicht nur hier empfehle es sich aber, eine Taschenlampe mitzunehmen und natürlich festes Schuhwerk zu tragen.

Fritz-Golte-Weg war von 2012 bis 2014 Wanderweg des Jahres

Einen letzten Geheimtipp möchte Leschinsky Wanderinteressierten noch mit auf den Weg geben: „Der Fritz-Golte-Weg wurde zum Wanderweg des Jahres 2012 bis 2014 gekürt.“ Warum? „Weil er so schön ist“, sagt Leschinsky. Die etwa 16 Kilometer lange Strecke führt unter anderem durch das Muttental, vorbei an Schloss Steinhausen und dem Historischen Bethaus der Bergleute. Mehr Infos zu den Wanderwegen des SGV gibt es auch auf der Website des Vereins: www.sgv.de

Witten von oben Witten von oben Luftbild, Helenenturm im Herbstwald, Witten, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Wem es für lange Wanderungen im Winter doch zu kalt ist, dem bietet das Stadtmarketing Witten Möglichkeiten, die Stadt auf digitalem Wege und aus dem warmen Wohnzimmer heraus zu erkunden. Im überarbeiteten Online-Auftritt sind nun unter anderem auch Kurzfilme über die Stadt zu finden.

Nutzer der Bibliothek Witten können kostenlos Filme gucken

Soll es doch lieber ein ausgedehnter Film-Abend sein, profitieren Inhaber eines Bibliotheksausweises vom Angebot filmfriend.de der Bibliothek Witten. Über das Streaming-Portal können Nutzer der Bibliothek rund 2000 Spiel- und Dokumentarfilme, Kurzfilme und Serien ohne zusätzliche Gebühren anschauen. Voraussetzung ist ein gültiger Bibliotheksausweis. Für Kinder und Jugendliche ist er kostenlos erhältlich, Erwachsene zahlen pro Jahr 24 Euro.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

