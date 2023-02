Witten: IHK unterstützt bei Unternehmensnachfolge

Witten/Bochum. Was muss man tun, wenn man sein Unternehmen in Witten abgeben will? Auf diese Frage soll es auf einer Konferenz nun Antworten geben.

Selbstständige aufgepasst. Wer eine Firma in Witten hat und die Zukunft sowie die Unternehmensnachfolge angehen will oder sich für eine Übernahme interessiert, sollte sich Donnerstag, den 9. März, rot im Kalender anstreichen. Dann findet im Vonovia Ruhrstadion in Bochum die Nachfolge-Konferenz-Ruhr der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittleres Ruhrgebiet statt.

Auf mehreren Bühnen wird es in der VIP-Lounge der Heimspielstätte des VfL Bochum 16 Vorträge von Branchenexperten geben, auch an zwei Workshops können Interessierte teilnehmen. Dort gibt es unter anderem Beratungsangebote und die Möglichkeit zum Netzwerken.

Die Nachfolge Allianz Ruhr wurde 2019 ins Leben gerufen, um dem Thema Unternehmensnachfolge mehr Gewicht zu verleihen und Unterstützungsangebote in der Region transparenter zu machen. Die Allianz besteht aus 19 regionalen Institutionen und Verbänden und steht unter der Federführung der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos. Weitere Infos gibt es auf konferenz.nachfolge.ruhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten