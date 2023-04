Witten: IHK-Firmen bekommen Deutschlandticket preiswerter

Witten. Für Beschäftigte in Mitgliedsfirmen der IHK mit Städten wie Witten lohnt sich die Sache. Es gibt einen deutlichen Rabatt aufs Deutschlandticket.

Firmen aus Witten, die zur IHK Mittleres Ruhrgebiet gehören, können sich selbst am neuen Deutschlandticket beteiligen und es deutlich günstiger an ihre Beschäftigten ausgeben.

Beschäftige auch in Witten zahlen maximal 34 Euro

IHK, Bogestra und HCR (Straßenbahn Herne-Castrop) werben bei den 33.000 Mitgliedsunternehmen der Kammer in Witten, Hattingen, Herne und Bochum für ein um 30 Prozent günstigeres Monatsticket. Mitarbeitende dieser Betriebe zahlten dann maximal 34,30 Euro. Der reguläre Preis des ab Mai gültigen Nahverkehrstickets, das deutschlandweit gilt, beträgt 49 Euro.

Die Mitgliedsunternehmen der IHK Mittleres Ruhrgebiet können den regulären Preis von 49 Euro im Monat mit mindestens 25 Prozent bezuschussen, während Bogestra und HCR weitere fünf Prozent Rabatt gewähren, heißt es in einer Mitteilung der Kammer.„Das Angebot ist ein deutlicher Mehrwert für unsere Mitgliedsunternehmen. Deshalb war es für uns selbstverständlich, unser bestehendes Jobticket-Angebot an das neue Deutschlandticket anzupassen“, sagt Michael Bergmann, Hauptgeschäftsführer der IHK. „Damit steht Angestellten eine noch günstigere Alternative zur Verfügung, mit der sie sogar durch ganz Deutschland fahren können“, so Bogestra-Vorstand Jörg Filter.

Mitarbeitende können ihre Arbeitgeber über ihren Ticketwunsch informieren. Die Unternehmen bestellen das Ticket dann über die IHK bei der Bogestra oder HCR. Die Firmen können sich dann per E-Mail an die IHK Mittleres Ruhrgebiet werden, unter der Mail-Adresse jobticket@bochum.ihk.de. Weitere Infos gibt’s am Mittwoch (26. April) bei einer Digitalveranstaltung von 15.30 bis 17 Uhr. Anmeldung auf https://events.dortmund.ihk24.de/Jobticket

