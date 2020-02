Witten: Humorige Organspende-Komödie mit Dominic Raacke

Volles Haus hatte die Theatergemeinde Volksbühne im Saalbau bei der bissigen Inszenierung der Beziehungskomödie „Die Niere“ von Stefan Vögel. Mit spitzen und spritzigen Dialogen sowie großartiger Schauspielkunst überzeugten der „Tatort-Kommissar“ Dominic Raacke als Architekt Arnold und seine ebenbürtige Partnerin Katja Weitzenböck als Gattin Kathrin das Publikum. Diesem blieb jedoch manchmal das Lachen im wahrsten Sinne des Wortes im Hals stecken.

Die Beziehungskomödie „Die Niere“ wurde im März 2018 im Theater am Kurfürstendamm in Berlin uraufgeführt. Als letzte Premiere vor dem Abriss der Kudamm-Bühnen gab Dominic Raacke unter der Regie von Martin Woelffer damit sein Theater-Debüt in Berlin. Bekannt ist er vielen Wittenern als Kommissar aus dem Berliner Tatort. 14 Jahre war er mit Boros Aljinovic der Frontmann des populären Hauptstadtduos.

Auf der Saalbaubühne geht es nun also um das brisante Thema Organspende, besser: um die Gratwanderung zwischen oberflächlichem Lippenbekenntnis und echter, wahrer Liebe. Kann die Liebe bestehen oder zerbricht sie im Eifer der Wortgeplänkel, Intrigen und verletztem Stolz? Den Gegenpart zu Raacke und Weitzenböck spielen sehr authentisch das befreundete Paar Diana - alias Laina Schwarz - und Götz - alias Romanus Fuhrmann.

Gatte ist mit Situation überfordert

Lebhaftes Schauspiel: Dominic Raacke und Katja Weitzenböck im Saalbau in Witten. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Das Bühnenbild von Stephan Fernau ist eine hochmoderne Loft-Wohnung über den Dächern der Stadt. Die Story ist schnell erzählt: Nach einer Vorsorgeuntersuchung stellt sich heraus, Kathrin benötigt eine Spenderniere. Ehemann Arnold, der als Spender in Frage käme, ist mit der Situation, die ganz behutsam beginnt, sich aber rasant ins Gegenteil umkehrt und zuspitzt, total überfordert und „bittet um Bedenkzeit bis zur Dead-Line“. Mit dieser Formulierung stößt er seine Gattin Kathrin aber gehörig vor den Kopf.

Beide Ehen stehen vor dem Trümmerhaufen

Spendabler zeigt sich sein Freund Götz, was wiederum dessen Gattin überhaupt nicht gefällt. An diesem denkwürdigen Abend entblößen sich die Protagonisten in Wortscharmützeln immer wieder gegenseitig – bis eigentlich nichts mehr ist, wie es war. Beide Ehen stehen vor einem Trümmerhaufen. Am Ende stellt sich heraus, niemand braucht eine Spenderniere. Und folglich braucht auch niemand einen Spender. Der Organspende-Wahnsinn war nur eine fiktive Idee von Kathrin, um Arnold eine „letzte Chance“ in ihrer Ehe zu geben.

Beinahe wie im richtigen Leben muten die Wortgefechte der Paare in dem Vier-Personen-Stück an. Es geht um Prinzipien wie Rechthaben und Besserwissen, um Sprachlosigkeit und Verletztsein, um „sich schrecklich fühlen“ und um „Liebst Du mich überhaupt wirklich“. Und natürlich um die entscheidende Frage: „Was bist Du bereit, für mich zu tun?“

Es ist ein durchaus gewagtes Szenario, das brisante Thema der Organspende in eine Komödie zu verpacken. Die brillanten Schauspieler haben den schmalen Grand zwischen schwarzem Humor und Ernsthaftigkeit aber hervorragend gemeistert. Besonders, weil sie ihre Rollen überzeugend und mit ganzem Herzen gespielt haben. Und so ernten sie am Ende verdiente Standing-Ovations.