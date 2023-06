Witten: Hüpfburg-Spaß am Kemnader See startet wieder durch

Rechtzeitig vor den Sommerferien öffnet der Hüpfburg-Spaß am Kemnader See.

Witten. Der Countdown zu den Sommerferien läuft. Noch vor dem Start eröffnet in Witten der Hüpfburg-Spaß mit einer speziellen Attraktion.

Rechtzeitig vor den Sommerferien startet am Kemnader See Hüpfburgen-Spaß in XXL-Format. Fünf Wochen lang können Kinder auf der Festivalwiese toben und spielen.

Viele neue Attraktionen warten auf die jungen Besucher, sagt der Veranstalter. Zu den Höhepunkten im Programm gehört eine Rennstrecke mit Elektroautos. Die Kleinen können sich hier echte Rennen liefern.

Täglich sieben Stunden lang geöffnet

Im Gastronomiezelt steht eine Snackbar bereit. Bei heißem Wetter gehören Wasserspiele zum Angebot, Kinder sollten also Badesachen nicht vergessen.

Los geht es am 19. Juni. Bis zum 23. Juli ist täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte für Kinder kostet acht Euro, für Erwachsene vier Euro.

Den Hüpfburg-Spaß organisiert der Schaustellerbetrieb Fun Joker mit Kevin Kiss und Gitano Sperlich, die noch weitere mobile Anlagen betreiben.

