Witten. Die Hochzeitsgäste warteten vergebens: Bei starkem Regen ist der Wagen eines Brautpaares am Samstag auf der A43 von der Fahrbahn abgekommen.

Witten: Hochzeitspaar fliegt mit seinem Auto von der A43

Ein Paar ist auf dem Weg zu seiner eigenen Hochzeit am Samstagmorgen (1.2.) auf der A43 verunglückt. Nach Angaben der Wittener Feuerwehr, die mit vier Kräften vor Ort war, ereignete sich der Unfall gegen 10.30 Uhr in Fahrtrichtung Wuppertal kurz vor der Ausfahrt Sprockhövel. Durch den starken Regen sei es offenbar zu einer Aquaplaning-Situation gekommen, so Feuerwehr-Einsatzleiter Volker Metz zu unserer Redaktion. Das Paar sei mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und über die Leitplanke geflogen.

Zeugen des Unfalls hielten am Fahrbahnrand an

Das Unfallauto, das sich laut Feuerwehr offenbar auch überschlagen hatte, landete auf einer Wiese. Einsatzleiter Metz: „Die Frau und der Mann wurden hierbei zum Glück nur leicht verletzt und konnten sich aus eigener Kraft aus dem Wagen befreien.“ Zeugen des Unfalls hatten am Fahrbahnrand angehalten und vom Unfallhergang berichtet.

Zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren ebenfalls vor Ort. Das verletzte Paar wurde in ein Wuppertaler Krankenhaus gebracht. Laut Feuerwehr musste die Abfahrt Sprockhövel während der Bergungsarbeiten zeitweise zum Teil gesperrt werden. Der verletzte Bräutigam soll gebürtiger Schwelmer sein.