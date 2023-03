Witten: Hilfe bei der Suche nach dem Parkscheinautomaten

Parken an der Oststraße: In Kürze soll ein Hinweisschild zum Parkautomaten seinen Platz finden.

Witten. In einem Wittener Stadtviertel haben Autofahrer Probleme den Parkscheinautomaten zu finden. Doch nun zeichnet sich Hilfe ab.

Die Stadt Witten will an der Oststraße einen neuen Pfeil anbringen lassen, damit Autofahrer dort besser den Parkscheinautomaten finden.

Die SPD hatte nach eigenen Angaben zu Anfang des Jahres die Verwaltung auf das Problem in dem Quartier aufmerksam gemacht. „Wer sein Auto am unteren Ende der Parkzone in der Oststraße abstellt, kann den Automaten überhaupt nicht sehen“, sagt Ratsherr Michael Aufermann. Das Gerät stehe am Schwanenmarkt, gleich im Einmündungsbereich der Oststraße. Daher sei der neue Pfeil, in welcher Richtung der Automat zu finden ist, schon sehr hilfreich. Das Schild müsse erst noch hergestellt werden. Ein weiterer Hinweis solle noch auf Höhe der Stadtgalerie zwischen Berliner Straße und Bahnhofstraße folgen.

Parkschein kann auch in einer anderen Zone gezogen werden

Die Initiative war laut SPD auch noch in einer anderen Hinsicht erfolgreich: „Wir konnten mit unserer Anfrage klären, ob jemand, der versehentlich einen Parkschein in einer anderen Zone gezogen hat, überhaupt mit negativen Konsequenzen rechnen muss“, so Fraktionschef Uwe Rath. Das sei aber laut Angaben der Stadt nicht der Fall. Es sei denn, der Autofahrer hätte die Höchstparkdauer in dem Gebiet überschritten. Vorsicht sei trotzdem geboten. Denn in den benachbarten Zonen würden unterschiedliche Fristen gelten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten