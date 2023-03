Die Stadt Witten erlaubt in diesem Jahr sieben Osterfeuer.

Osterfeuer Witten: Hier lodern in diesem Jahr die Osterfeuer

Witten. Die Stadt erlaubt insgesamt sieben Osterfeuer und damit genau so viele wie im vergangenen Jahr. Das sind die einzelnen Standorte im Überblick.

Die Stadt hat für dieses Jahr insgesamt sieben Osterfeuer genehmigt. Es sind genau so viele wie im vergangenen Jahr.

An folgenden Standorten sind Osterfeuer öffentlich zugänglich: Samstag, 8. April, ab 18.30 Uhr: Freifläche Kämpenstraße 120, Stallgemeinschaft Brandt, ab 19 Uhr: Freifläche des Pferdebetriebs Martin Lange, Brunebecker Straße 4, ab 19 Uhr: Vereinsgelände des Wittener Turnverein 1877 e.V., Sonnenschein 2a, ab 18.30 Uhr: Freifläche des Bürgerhaus Vormholz (Veranstalterin: Interessengemeinschaft Vormholzer Vereine und Bürger e.V.), Vormholzer Straße 90, ab 19 Uhr: Freifläche Am Huchtert 18 (Veranstalterin: DLRG Ortsgruppe Herbede e.V.), ab 18 Uhr: Freifläche am Vormholzer Ring 69 f (Veranstalter: Nachbarschaftsverein Vormholz e.V.), Sonntag, 9. April: ab 18 Uhr: Vereinsgelände des ETSV Witten e.V., gegenüber Wetterstraße 49.

