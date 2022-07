Witten: Herbeder Straße wird monatelang voll gesperrt

Eine Umleitung wird in dem gesperrten Bereich in Witten ausgeschildert.

Witten. Auf der Herbeder Straße in Witten wird es schon bald zu starken Einschränkungen kommen. Was der Grund für die monatelange Sperrung ist.

Autofahrerinnen und -fahrer müssen sich auf der Herbeder Straße in Witten in den kommenden Monaten auf Einschränkungen einstellen. Ab Dienstag (12. Juli) wird die Straße zwischen Witten-Zentrum und Witten-Heven voll gesperrt. Der Grund: Straßen NRW führt gemeinsam mit dem Fernleitungsnetzbetreiber OGE zwischen der L924 und „Am Kleff“ Arbeiten an der Erdgasleitung durch. Zudem wird ein Steilhang gesichert.

Sperrung in Witten dauert drei Monate

Die Sperrung soll rund drei Monate dauern. Die Arbeiten werden nach Angaben von Straßen NRW in drei Bereiche eingeteilt. So starten im mittleren Bereich die Arbeiten an der Erdgasleitung, die im ersten Schritt zurück gebaut wird. Der gesamte Baubereich erstreckt sich über 200 Meter.

Eine Umleitung wird über die B226 (Herbeder Straße/Sprockhöveler Straße) und die K33 (Esch/Hellweg/Universitätsstraße/Seestraße) ausgeschildert. Eine gute Nachricht gibt es aber zumindest für Fußgänger und Radfahrende: Der Geh- und Radweg an der Herbeder Straße wird während der Arbeiten nicht gesperrt.

