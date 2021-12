Witten: Herbeder Sternsinger wollen wieder den Segen bringen

Witten. Wenn es Corona zulässt, wollen die Sternsinger aus Herbede im Januar wieder durch Witten ziehen, um den Segen in die Häuser zu bringen.

Die Sternsinger der Gemeinde St. Peter und Paul in Witten-Herbede geben die Hoffnung nicht auf. Sie planen weiterhin, den Segen Anfang Januar persönlich in die Häuser zu bringen. Am Freitag und Samstag (7./8.1.) wollen sie in Herbede, Vormholz, Durchholz, Bommerholz und Buchholz den Segen verteilen – zumindest sofern es die aktuelle Coronalage im Januar zulässt.

Dabei besuchen sie die Familien, die den Besuch telefonisch oder per Mail vorher angemeldet haben, werden aber nur vor den Haustüren singen. Darüber hinaus ziehen die Sternsinger durch die Geschäfte und Straßen der Stadtviertel und führen eine Türkollekte durch.

Sternsinger aus Witten-Herbede gestalten auch die Heiligen Messen

Außerdem gestalten die Sternsinger am 5. Januar und 9. Januar die Heiligen Messen in St. Peter und Paul mit und bitten um Spenden. Die Segensaufkleber 20*C+M+B+22 (Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus) liegen Anfang Januar auch in St. Peter und Paul und in St. Antonius aus. Für möglichst viele der Gemeindemitglieder gibt es zusätzlich zu den Hausbesuchen den Aufkleber und ein Segensbildchen per „Lieferdienst“ in den Briefkasten.

Sollte es pandemiebedingt nicht möglich sein, dass die Sternsinger von Haus zu Haus ziehen, um ihren Segen persönlich zu verteilen und für weltweite Projekte des Kindermissionswerks zu sammeln, wird ihr Segen wie beim letzten Mal auf anderen Wegen in die Häuser der Menschen kommen. Aktuelle Infos finden sich dann auf der Homepage der Pfarrei unter: www.ppherbede.de oder als Infoblatt in den Kirchen.

Bei der letzten Aktion sind in sind in der Gemeinde St. Peter und Paul 12.200 Euro zusammengekommen. In diesem Jahr steht die Aktion Dreikönigssingen unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“.

Spenden für die Sternsinger in Herbede können auch per Überweisung geleistet werden: Sternsingeraktion St. Peter und Paul Herbede, IBAN: DE 41 4525 0035 0115 3085 53, Spende Sternsinger.

