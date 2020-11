Witten: Heimleiterin sorgt sich aufgrund zu vieler Besucher

Witten. Noch nie bekamen die Bewohner des Awo-Seniorenzentrums Egge in Witten so viel Besuch wie derzeit. Warum dies die Heimleitung nur bedingt freut.

In einer Zeit, in der Menschen aufgefordert werden, ihre Kontakte zu reduzieren, ist in so manchem Altenheim viel los. „Wir hatten noch nie so viele Besucher im Haus wie jetzt zu Coronazeiten“, sagt Marie-Luise Taylor, Leiterin des Awo-Seniorenzentrums Egge. Und dies bereitet der 60-Jährigen Sorgen.

Denn in der jetzigen Situation seien so viele Außenkontakte für Bewohner und Mitarbeiter nicht ungefährlich. „Unsere Bewohner dürfen auch mit Angehörigen sechs Stunden die Einrichtung verlassen.“ Seien die Senioren länger unterwegs, müssten sie anschließend im Heim in Quarantäne. Es gebe Menschen, die sich bei diesen Ausflügen vernünftig verhielten, andere nutzten diese leider für Familientreffen.

Caritas-Vorstand aus Witten findet, dass Besuchszeiten in den Seniorenheimen eingeschränkt werden sollten

Erhielten die 155 Bewohner des Seniorenheims an der Egge im Haus Besuch, müsse dieser auf den jeweiligen Zimmern der Bewohner empfangen werden. Allerdings hielten sich nicht alle Angehörigen daran. „Da laufen auch Menschen durch unsere Wohnbereiche.“ Marie-Luise Taylor betont, dass sie für Besuche im Heim sei, aber in diesen Zeiten mit vielen Corona-Neuinfektionen auch für „ein bisschen Lockdown im Heim“.

Die Sorgen der Heimleiterin kann der Wittener Caritas-Vorstand Hartmut Claes gut nachvollziehen. Zugunsten der psychischen Gesundheit der Altenheim-Bewohner werde in NRW viel riskiert, findet er. „Die Besuchszeiten in den Senioreneinrichtungen müssten eingeschränkt werden.“ Bernd Biewald, beim EN-Kreis für die Heimaufsicht zuständig, sagt, dass es auch Heime gebe, die ihre Einrichtungen gerne wieder ganz für Besucher schließen würden, „um Bewohner und Mitarbeiter zu schützen“. Dem stehe jedoch der erklärte Wille von NRW-Gesundheitsminister Laumann entgegen , der die Seniorenheime im Land offenhalten wolle und gegen eine Isolation der Bewohner wie beim ersten Lockdown sei.