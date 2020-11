Norderney-Fans aus Witten hatten sich so gefreut: Nach dem ersten Lockdown durfte das Haus am Weststrand, das dem ev. Kirchenkreis Hattingen-Witten gehört, ab Ende Mai wieder Urlauber empfangen. Im November musste das Gästehaus aufgrund des „Lockdown light“ erneut schließen. Vermutlich werden die beiden noch für dieses Jahr geplanten Freizeiten im Advent und über Weihnachten und Silvester auch ins Wasser fallen.

Matthias Küstermann, der als Geschäftsführer von Witten aus für das Haus am Weststrand verantwortlich ist, verweist auf die kommende Woche. Dann wollen Bund und Länder erneut über den weiteren Verlauf des Teil-Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen ab Ende November diskutieren. Küstermann hält es aber schon jetzt für unwahrscheinlich, dass das Haus am Weststrand in diesem Jahr noch einmal öffnen wird. Der größte Teil der Mitarbeiter sei derzeit in Kurzarbeit.

Rund 80 Insel-Fans, darunter viele Norderney-Freunde aus Witten, möchten im Dezember zur Nordsee

Vom 10. bis zum 17. Dezember steht noch eine Adventsfreizeit für Familien mit Vorschulkindern und Großeltern im Buchungsprogramm der bei Wittenern so beliebten weißen Villa. Die zweite Freizeit vom 18. Dezember bis zum 2. Januar bietet der Kirchenkreis für Menschen an, die Weihnachten und Silvester nicht alleine, sondern in Gemeinschaft auf der Insel verbringen möchten. „Rund 80 Gäste wären das noch für beide Freizeiten zusammen“, sagt Küstermann.

Sollte die Politik angesichts der Coronalage den Reiseplänen einen Strich durch die Rechnung machen, werde den verhinderten Urlaubern der Reisepreis selbstverständlich zurückerstattet. Norderney-Fans aus Witten und Hattingen, die sich gerne im Haus am Weststrand einquartieren, sehen offenbar optimistisch ins neue Jahr. Küstermann: „Wir waren bereits Ende September komplett für 2021 ausgebucht.“

Ab dem 1. Juli war das Haus am Weststrand wieder zu 100 Prozent belegt

In normalen Zeiten werden in der Villa am Meer mit Blick in Richtung Juist jährlich 24.000 bis 25.000 Übernachtungen gebucht. Die Corona-Krise hatte am 17. März dem Urlaubsvergnügen beim ersten Lockdown ein jähes Ende bereitet. Feriengäste waren auf ganz Norderney gebeten worden, bis zum 22. März abzureisen. Ab dem 1. Juli war das Haus am Weststrand dann wieder zu 100 Prozent belegt. Was das neue Jahr bringe, müsse man abwarten, sagt Matthias Küstermann, der auf erste Coronaimpfungen im Januar und Februar hofft. Die Einnahmeausfälle für das Gästehaus in diesem Jahr beziffert er mit rund 150.000 Euro. Viel Geld für den evangelischen Kirchenkreis. Für die Einnahmeausfälle im November habe man die staatliche Novemberhilfe beantragt, so Küstermann. „Wir haben aber noch keine Rückmeldung bekommen.“