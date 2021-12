Witten: Hasime ist das 3000. Baby im Marien-Hospital

Witten. Am zweiten Weihnachtstag ist im Marien-Hospital Witten ein „Jubiläumskind“ zur Welt gekommen. Seine Eltern stammen aus Hattingen.

Im Marien-Hospital Witten gab es am zweiten Weihnachtstag einen Grund zur Freude: Mit der kleinen Hasime sind dort in diesem Jahr 3000 Kinder geboren worden. Gegen 16.12 Uhr erblickte das Mädchen per Kaiserschnitt das Licht der Welt. Bei ihrer Geburt war sie 51 Zentimeter groß und 3303 Gramm schwer.

Mutter Labinote (34) und Vater Fatmir (40) leben in Hattingen und hatten sich für eine Entbindung in Witten entschieden, weil das Marien-Hospital ihnen von Angehörigen empfohlen worden war. Vater Fatmir konnte die werdende Mutter unterstützen. Denn Väter können in der Klinik bei einer natürlichen Geburt, aber auch bei einem Kaiserschnitt dabei sein. Zuhause warten auf Hasime zwei Brüder.

Als Perinatalzentrum Level 1 ist das Marien-Hospital Witten auf Risikoschwangerschaften spezialisiert

Das Marien-Hospital verzeichnet seit Jahren steigende Geburtenzahlen. „Neben dem familienorientierten, geburtshilflichen Angebot auch in Pandemiezeiten können sich die Patientinnen auf die Sicherheit eines Perinatalzentrums der höchsten Versorgungsstufe rund um die Uhr verlassen“, so Prof. Sven Schiermeier, Chefarzt der Frauenklinik und Geburtshilfe. Als Perinatalzentrum Level 1 ist das Marien-Hospital auf Risikoschwangerschaften spezialisiert. Hierbei wird durch Spezialisten eine optimale Versorgung von Neu- und Frühgeborenen gewährleistet.

Damit werdende Eltern auch in Coronazeiten optimal auf die Geburt ihrer Kinder vorbereitet sind, geht Mediziner Schiermeier mit seinem Team regelmäßig auf Instagram live, um einen Einblick in den Kreißsaal zu ermöglichen und Fragen zu beantworten. Der nächste Termin ist der 27. Januar ab 18 Uhr - auf dem Instagram Account @st.elisabethgruppe.

