Witten: Hallenbad und MS Schwalbe starten im Juli

Das Hallenbad in Annen öffnet ab dem 1. Juli seine Türen für Vereine. Auch die MS Schwalbe II wird ab dem 1. Juli wieder über die Ruhr fahren. Grundlage für die Entscheidung seien die seit vier Wochen stabil auf niedrigem Niveau liegenden Infektionszahlen im EN-Kreis, heißt es von den Stadtwerken. Das Freibad Annen und das Hallenbad Herbede bleiben weiter geschlossen.

Die Stadtwerke Witten haben laut eigenen Angaben in den vergangenen Wochen ein umfassendes Sicherheitskonzept für die Wiedereröffnung des Hallenbades Annen erarbeitet. „Wir freuen uns sehr, dass wir ab Juli zumindest ein begrenztes Freizeitangebot für die Wittener anbieten können“, sagt Andreas Schumski, Geschäftsführer der Stadtwerke Witten.

Die Sicherheit und Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter habe weiterhin oberste Priorität. Deshalb starte man vorerst mit diesem Angebot. Schumski: „Wir überprüfen ständig, ob wir in einem nächsten Schritt auch unsere weiteren Bäder öffnen können.“

Maximal 16 Personen dürfen gleichzeitig im Hallenbad in Witten schwimmen

Die Schwimmzeiten im Hallenbad Annen werden ab dem 1. Juli vom Stadtsportverband koordiniert. Außerdem gelten vor Ort besondere Regeln, die sich nach den Vorgaben des Deutschen Schwimm-Verbands richten. Maximal 16 Personen dürfen gleichzeitig ins Wasser.

Die Schwimmer dürfen außerdem nur in eine Richtung schwimmen. Deshalb wird es auf den vier Bahnen zwei „Kreisverkehre“ geben. Auf jeweils einer Bahn darf in die eine Richtung und auf der angrenzenden Bahn in die entgegengesetzte Richtung geschwommen werden. Ein- und Ausstieg ins Becken sind voneinander getrennt.

MS Schwalbe II fahrt ab Juli wieder über die Ruhr in Witten

Das Ausflugsschiff MS Schwalbe II wird ab Juli dienstags bis donnerstags sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen jeweils um 13 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr an der Anlegestelle Freizeitbad Heveney ablegen und eine Rundfahrt ohne Zwischenhalt über die Ruhr machen. Am Wochenende sowie an Feiertagen legt das Fahrgastschiff zusätzlich um 11 Uhr ab.

Der Einstieg erfolgt am Freizeitzentrum Kemnade, der Ausstieg am Anleger der MS Kemnade. Maximal 51 Personen dürfen pro Rundfahrt an Bord gehen. Die Tickets dafür sind nur online buchbar, ein entsprechender Webshop wird Ende Juni gestartet.

An Bord gelten zudem neue Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Fahrgäste und Besatzung. Nach Betreten des Schiffes müssen sich die Passagiere die Hände desinfizieren sowie bis zum Erreichen des Sitzplatzes, beim Verlassen und beim Gang zur Toilette einen Mund-Nasenschutz tragen. Die Sitzplätze sollten möglichst nicht verlassen werden.

