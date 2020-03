Coronavirus: Grundschule Rüdinghausen in Witten dicht

Die Grundschule in Rüdinghausen ist am Donnerstag (12. März) vorsorglich geschlossen worden.

Wegen eines „möglichen Kontakts zu einem eventuellen Corona-Fall“ sollen alle Kinder zu Hause bleiben. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen. Die Schule ist mit der Stadt und dem Gesundheitsamt im Gespräch.

Coronavirus: In der Stadt Witten gibt es einen bestätigten Fall

Für Witten gibt es seit Mittwoch (11. März) bislang einen bestätigten Coronafall. Betroffen ist eine Wittenerin. Festgestellt wurde die Infektion nachdem die 25-jährige aus dem Skiurlaub zu ihren Eltern zurückgekehrt war, die in NRW, aber nicht in Witten leben. Dort hält sie sich auch noch auf, in Witten ist sie nach ihrem Urlaub noch nicht wieder gewesen, die Rückkehr in den Ennepe-Ruhr-Kreis erfolgt erst nach ihrer Gesundung.

Die Zahl der begründeten Verdachtsfälle im EN-Kreis ist am Mittwoch von 22 auf 26 gestiegen. Testergebnisse zu diesen Fällen liegen der Kreisverwaltung nach wie vor nicht vor.