Witten: Grüne könnten Bürgermeister-Stichwahl entscheiden

Wer macht das Rennen bei der Bürgermeister-Stichwahl am 27. September in Witten? Zur Wahl stehen Amtsinhaberin Sonja Leidemann (SPD) und Lars König (CDU), die die meisten Stimmen im ersten Wahldurchgang am 13. September geholt hatten. Da waren noch neun Kandidaten angetreten.