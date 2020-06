Witten: Grüne gehen ohne Bürgermeisterkandidaten in die Wahl

Witten. Die Wittener Grünen haben sich gegen die Aufstellung eines eigenen Bürgermeisterkandidaten entschieden. Dafür wollen viele in den Rat.

Die Wittener Grünen haben auf ihrer Mitgliederversammlung in der Werkstadt eine bunt gemischte Liste gewählt. 16 Frauen und 14 Männer aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten und unterschiedlichen Altersgruppen bewerben sich um ein Ratsmandat.

Angeführt wird die Liste erneut von Birgit Legel Wood und Jan Richter. Aber schon ab Platz 3 finden sich Menschen, die im Wittener Rat noch nicht bekannt sind. Viele der neuen Bewerber engagieren sich aber in der Stadt, etwa in der Jugendarbeit, für eine Verkehrswende oder bei Fridays for Future. Wichtige Themen aus Sicht der Grünen, die in den Bewerbungsreden immer wieder angesprochen wurden, waren zum Beispiel Bildung, Kultur, Stadtteilentwicklung, Gesundheitspolitik, Gleichberechtigung, Inklusion und natürlich immer wieder die Umwelt- und Klimapolitik.

Wittener Spitzenkandidatin freut sich über die Frauenquote

Spitzenkandidatin Birgit Legel Wood erklärt dazu: „Ich freue mich sehr über unsere sehr diverse Liste, auf der einerseits viel Erfahrung und andererseits auch viele frische Ideen zu finden sind. Wahrscheinlich sind wir die Einzigen, die mindestens jeden zweiten Platz mit einer Frau besetzt haben.“ Sie sehe dem Wahlkampf auch in Zeiten einer Pandemie entspannt entgegen. „Wir wollen eine ökologische und soziale Stadt, und wir haben das richtige Programm und auch die richtigen Menschen, um die Zukunft unserer Stadt nachhaltig zu gestalten.“

Bei der von der grünen Landtagsabgeordneten Verena Schäffer geleiteten Versammlung mussten zu Corona-Zeiten natürliche hygienische und gesundheitliche Bestimmungen wie Abstand und Maskenpflicht beachtet werden. Trotzdem waren zahlreiche grüne Mitglieder erschienen, um über die Reserveliste wie auch die Besetzung der Wahlkreise zu entscheiden. Darüber hinaus gab es auch eine Aussprache zur Bürgermeister-Wahl. Die Grünen haben sich entschlossen, ohne eigenen Kandidaten oder eine Empfehlung in die Wahl zu gehen.

Wittener Grüne: Ratsarbeit ist entscheidend für die Gestaltung der politischen Zukunft

Aus Sicht der Grünen sei vor allem die Ratsarbeit für die Gestaltung der politischen Zukunft in Witten entscheidend. Auch wenn es viele engagierte und fachlich qualifizierte Mitglieder im zuletzt stark gewachsenen Ortsverband gibt, wird derzeit niemand als angehender Berufspolitiker eine Wahl ins Bürgermeisteramt anstreben. Stattdessen wurde in zahlreichen Redebeiträgen darauf hingewiesen, dass die Grünen es für wirkungsvoller halten, eine Person für die nächste Wahl aufzubauen.