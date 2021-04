Witten: Grüne fragen Stadt nach Photovoltaik-Anlagen

Witten. Wie ist es um die Solarenergie in Witten bestellt? Was ist noch zu tun, bis Witten klimaneutral wird? Fragen, die die Grünen der Stadt stellen.

Die Stadt Witten hat sich zur Reduzierung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes und zur Investition in erneuerbare Energien verpflichtet. In einer Anfrage an Bürgermeister Lars König bitten die Grünen die Verwaltung, einmal darzustellen, wie es um die Umstellung auf Solarenergie in Witten bestellt ist.

Wo sind die Photovoltaik-Anlagen in Witten installiert?

Die Kernfrage: Was ist noch zu tun, bis Witten klimaneutral wird? Die Grünen möchten wissen, wie viele Photovoltaik-Anlagen es in der Stadt gibt, wo diese installiert sind und was sie produzieren. Außerdem wird gefragt, auf wie vielen - laut Solarpotentialkataster - geeigneten Dachflächen bereits Photovoltaik-Anlagen stehen. Das soll die Verwaltung auch für städtische Gebäude darlegen. Eine weitere Frage der Grünen: Wie hoch ist der Anteil von Solarstrom in Witten gemessen am Energiemix der Stadtwerke Witten?