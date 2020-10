Witten: Grüne fordern klares Lüftungskonzept an Schulen

Witten. Die Grünen-Fraktion in Witten fordert von der Stadt ein einheitliches Lüftungskonzept in Schulen und Kitas. Was genau schlagen sie vor?

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen fordern die Grünen in Witten bis spätestens zum 1. Dezember ein einheitliches Lüftungskonzept in Kitas und Schulen. Sie begründen das mit den Beschlüssen des Landes Nordrhein-Westfalen, wonach das Lüften als wesentliches Element zur Vermeidung von Ansteckungen dient. Das formulieren sie in einem Antrag an die Stadt.

Nach Ansicht der Grünen fehlt aber ein genaues Konzept, wie das in den verschiedenen Situationen in Kitas und Schulen umgesetzt werden soll. Zudem werde die Verantwortung auf die Schulen und Kitas abgewälzt, weshalb die Fraktion sich wünscht, dass es dort mehr Unterstützung gibt. Das könne zum Beispiel durch regelmäßige Webkonferenzen der Stadt mit den Schulen und Kitas erfolgen, in denen untereinander Erfahrungen ausgetauscht werden.

Grüne wollen Luftfilteranlagen in Schulen und Kitas in Witten

Als weitere Lösung schlagen sie Luftfilteranlagen in den Räumen vor. Somit müssten sich die Kinder auch nicht mehr mit Mützen, dicker Kleidung und Decken im Präsenzunterricht ausstatten. Weiterhin nennen sie den Einsatz von CO 2 -Ampeln und die Stadt Herne als Vorbild, wo diese bereits getestet werden.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen. Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Da ein flächendeckende Ausstattung bis zum Winter nicht mehr möglich sei, solle die Stadt schauen, dass zumindest in Räumen, wo zum Beispiel das Querlüften nicht möglich ist, diese Luftfilteranlagen eingesetzt werden.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Witten.