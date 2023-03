Zurück an dem Ort, wo alles begann: Angela Hoppe vor der Kirche St. Josef in Sprockhövel-Haßlinghausen – in dieser Gemeinde hatte sie einst ihre erste Stelle als Gemeindereferentin angetreten. Nun wurde die 63-Jährige in der Pfarrei St. Peter und Paul in Witten-Herbede in den Ruhestand verabschiedet.

Witten. Angela Hoppe geht nach vielen Jahren in der Pfarrei St. Peter und Paul in den Ruhestand – und erfüllt sich jetzt einen besonderen Wunsch.

1430 Mädchen und Jungen hat Angela Hoppe in den vergangenen 41 Jahren als Gemeindereferentin auf dem Weg zur Erstkommunion begleitet. Die Zahl ist sauber geschätzt, vermutlich sind es aber sogar noch ein paar Kommunionkinder mehr. Doch nun ist für die 63-Jährige Schluss. Am Sonntag (5. März) wurde die gebürtige Gelsenkirchenerin in der Pfarrei St. Peter und Paul in Witten-Herbede in den Ruhestand verabschiedet.

Wie lange die Erstkommunion schon zu ihren Kernaufgaben gehörte, hat Hoppe in den vergangenen Jahren nicht zuletzt daran erkannt, „dass die ehemaligen Kommunionkinder mir als Eltern von Kommunionkindern wiederbegegnet sind“.1982 war Hoppe in ihrem Anerkennungsjahr als Gemeindeassistentin in St. Marien Schwelm gestartet. Ihre erste Stelle als Gemeindereferentin hatte sie im Anschluss in der Gemeinde St. Josef Sprockhövel-Haßlinghausen angetreten.

Angela Hoppe konzentrierte sich in Witten auf die Arbeit mit Kindern

Nach der Elternzeit führte sie ihre Arbeit schließlich nach Witten. Hier arbeitete sie von 2002 bis 2006 zunächst als Lehrerin für katholische Religion an der Rudolf-Steiner-Schule, ehe sie 2008 in die Gemeindearbeit zurückkehrte – in die Pfarrei St. Peter und Paul mit ihren Kirchen in Witten, Sprockhövel und Wetter.

Im Gegensatz zur vorherigen Arbeit in einer Gemeinde – „in der man Mädchen für alles war“ – ergab sich in der Pfarrei schnell eine Spezialisierung. Und so lagen Angela Hoppes Arbeitsfelder eben bei den Kommunionkindern, der Kinderkirche und den sich damit überschneidenden Bereichen: Sternsinger, Messdiener und Krippenspielvorbereitungen.

Ihr absoluter Lieblingsmoment, das gibt sie unumwunden zu, war die Erstkommunion ihrer eigenen Tochter 2008. „Als wir uns in der Kirche nach dem Empfang der Kommunion wieder hingesetzt und angeguckt haben – das war... wow“, sagt sie heute.

In ihrem Ruhestand will sich Hoppe einen langgehegten Wunsch erfüllen

Jetzt beginnt für sie also der Ruhestand. Was Angela Hoppe privat auf jeden Fall fortführen möchte, ist ihre Yoga-Leidenschaft. Die hat sie bereits als Gemeindereferentin ausgelebt. Nach ihrer Ausbildung zur Kinderyogalehrerin hatte sie unter anderem die Idee, mit Yoga auch Bibelgeschichten zu erzählen. „Das habe ich vor vier Jahren auf dem evangelischen Kirchentag in Dortmund dann ausprobiert und habe damit dreimal eine große Gymnastikhalle voll bekommen“, berichtet sie.

Abseits vom Yoga will die 63-Jährige in ihrer Freizeit wieder Klavier üben. „Vor gefühlt hundert Jahren habe ich die Ausbildung zur C-Musikerin beim Bistum gemacht“, sagt sie. „Aber ich habe danach kaum noch Klavier gespielt. Vielleicht könnte das wieder ein Hobby werden.“

Und im kommenden Sommer wird sie auf ihre Lieblingsinsel Wangerooge fahren und sich dort einen Wunsch erfüllen, der bei vorherigen Urlauben entstanden ist. „Dort werde ich in diesem Jahr zwei Wochen als Urlaubsseelsorgerin im Einsatz sein.“

