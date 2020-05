Werben gemeinsam für den ökumenischen Gottesdienst im Autokino am Kemnader See: Simeon Krüger (v.li.), Mitbetreiber des Autokinos, Joachim Gresch, katholischer Schulseelsorger, Pfarrer Hinrich Schorling von der Kreuzgemeinde in Witten, Pfarrer Claus Humbert von der ev. Gemeinde Annen, Udo Bilgard von der neuapostolischen Gemeinde Witten, Pastorin Anja Ströhmann von der Freien ev. Gemeinde, Michael Karden von der neuapostolischen Gemeinde Annen und Schauspielerin Britta Lennardt.