Ab kommenden Samstag können sich Wittener auch in Heven auf Corona testen lassen. Das Gemeindezentrum auf dem Hügel wird zu einem Schnelltest-Zentrum. Pfarrerin Heike Bundt freut sich., einen Beitrag leisten zu können, um die Pandemie einzudämmen.

Pandemie Witten: Gemeindehaus in Heven wird zum Schnelltest-Zentrum

Wo sich normalerweise Menschen zum Beten versammeln, entsteht in diesen Tagen ein weiteres Corona-Schnelltestzentrum in Witten – und das erste in Heven. Ab Samstag, 10. April, können sich Bürgerinnen und Bürger im Gemeindezentrum auf dem Hügel (Steinhügel 38) auf eine Infektion untersuchen lassen.

Wer sich kostenlos testen lassen möchte, muss ich dazu vorab auf der Internetseite www.schnelltest.nrw registrieren, um einen datensicheren, persönlichen QR-Code zu erhalten. Mit diesem QR-Code (ob auf dem Handy oder ausgedruckt) und einem Ausweisdokument (zum Beispiel mit dem Personalausweis) können Testwillige ohne Termin zu den Öffnungszeiten vorbeikommen.

Wer kein Handy hat kann trotzdem getestet werden

Aber auch Menschen ohne Mail oder Handy können getestet werden. „Eine persönliche Betreuung ist uns sehr wichtig“, betont Pfarrerin Heike Bundt. „Wir freuen uns, so einen Beitrag dazu leisten zu können, einen Weg aus dem Leben mit Abstand finden.“ Impfen und Testen sei die einzige Strategie zur Eindämmung der Pandemie.

Das Gemeindezentrum auf dem Hügel in Heven bietet bald Corona-Schnelltest an. Foto: Ev. Kirchenkreis Hattingen Witten

Vor Ort wird zunächst der QR-Code gescannt oder es werden die Daten der Testperson handschriftlich aufgenommen. Anschließend wird an der Teststation aus dem vorderen Nasenbereich oder aus dem hinteren Rachenbereich ein Abstrich genommen. Der eigentliche Test dauert weniger als eine Minute.

Nach spätestens 30 Minuten kommt das Ergebnis per Mail

Spätestens 30 Minuten später erhalten die Getesteten per Mail ihr Ergebnis. Das hoffentlich negative Ergebnis kann überall, wo es verlangt wird, vorgelegt werden. Wer keine Mailadresse hat, kann auf sein Ergebnis am Testzentrum warten.

Die Testergebnisse sind in der Regel 24 Stunden gültig. Getestet wird von Sonntag bis Samstag zwischen 8.30 und 11.30 Uhr.

