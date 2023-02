Witten: Gemeinde plant besondere Gedenkfeier für die Ukraine

Mit Herzen in den Landesfarben der Ukraine drückten Wittener zu Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 ihre Solidarität mit der Ukraine aus.

Witten. Zum ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs findet in der Wittener Johannisgemeinde eine Gedenkandacht statt. Das ist am Sonntag geplant.

Die evangelische Johannisgemeinde und der Verein „Europa grenzenlos“ laden am Sonntag (26. Februar) zu einer Friededensandacht mit anschließendem Gedenken in die Johanniskirche ein. Anlass ist der erste Jahrestag des Angriffskriegs auf die Ukraine.

Die Organisatoren wollen an diesem Nachmittag auch ihre Solidarität mit den vielen Ukrainerinnen und Ukrainern ausdrücken, die durch den Krieg Angehörige verloren haben oder traumatisiert sind. Die zweisprachige Andacht beginnt um 17 Uhr. Die ukrainische Übersetzung kann auf einer Leinwand mitgelesen werden.

Ukrainerinnen, die in Witten leben, berichten von ihren Kriegserfahrungen

Gestaltet wird die Feier von ukrainischen Frauen. Zwei von ihnen, die derzeit in Witten leben, lesen selbst geschriebene Texte. Darin berichten sie von ihren Erlebnissen zu Beginn des Krieges, etwa den russischen Vorbereitungen durch Spähtruppen in Butscha, jenem Ort bei Kiew, der durch Massaker an der Bevölkerung traurige Berühmtheit erlangte.

In dem Text einer Autorin heißt es: „Wie sind mir die Dinge passiert, von denen ich sagte, dass sie „niemals“ passieren würden? Ich glaube, dass man sich an die Regeln halten sollte. Bevor der Krieg begann, hatte ich eine ganze Liste von Lebensregeln, die unerschütterlich und unwiderruflich schienen.“

Die 20-jährige Ukrainerin Etel Ehnenberg wird bei der Gedenkandacht in Witten singen. Foto: Etel Ehnenberg

Es werden auch einige Gedichte vorgetragen, die in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband ukrainischer Wissenschaftler und Kulturschaffender entstanden sind. Untermalt wird die Andacht von ukrainischen Liedern, die Jazz-Musikerin Natalia Lebedeva auf dem Klavier begleitet. Etel Ehnenberg wird singen.

Der Erlös aus der Kollekte und den Spenden fließt in die Ukrainehilfe des Vereins „Europa Grenzenlos e.V.“.

