Witten: Gemeinde lädt zum Benefizkonzert für Erdbebenopfer

Sie hoffen auf viele Besucherinnen und Besucher: Martin Nachtigall und Jennifer Froitzheim (Mitte) spielen gemeinsam mit dem Vokalensemble der katholischen Kirchengemeinde St. Joseph aus Bochum-Wattenscheid ein Benefizkonzert in der gleichnamigen Gemeinde in Witten.

Witten. Um Spenden für die Erdbebenopfer zu sammeln, richtet die Gemeinde St. Joseph ein Benefizkonzert aus. Musikalische Unterstützung kommt aus Bochum.

Zusammen gedenken und helfen – unter diesem Motto steht das Benefizkonzert, das am Freitag (3. März, 18.30 Uhr) in der Wittener St. Joseph-Kirchengemeinde (Stockumer Str. 17) stattfindet. Es ist das dritte Konzert dieser Art, das Organist Martin Nachtigall und Sopranistin Jennifer Froitzheim organisieren.

Gemeinsam mit dem Vokalensemble der St. Joseph-Gemeinde aus Bochum-Wattenscheid wollen die beiden so Spenden für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien sammeln. Die beteiligten Musikerinnen und Musiker verzichten auf eine Gage, die Kollekte der Andacht geht komplett an die Caritas International. Die Hilfsorganisation sammelt ebenfalls Spenden für die Erdbebenopfer und ist mit sechs lokalen Partnerorganisationen vor Ort im Katastrophengebiet.

Von der Resonanz der bisherigen Konzerte ist Martin Nachtigall, der die Andacht auf dem Klavier begleiten wird und gleichzeitig Chorleiter des Vokalensembles ist, begeistert: „Wir haben gesagt, dass wir ein solches Benefizkonzert ausrichten wollen, auch wenn die gesammelten Spenden am Ende nur für drei Schlafsäcke reichen.“ Doch seine Erwartungen wurden weit übertroffen, über 2.500 Euro konnten Nachtigall und seine Kolleginnen und Kollegen bereits sammeln. „Das ist natürlich ein toller Ansporn weiter zu machen, gerade weil die Folgen des Erbebens so weitreichend sind“, sagt er.

Weitere Konzerte sollen deshalb in den kommenden Wochen folgen.

