Witten: Gefäßchirurgen sind Experten für diabetische Füße

Witten. Patienten aus Witten müssen zur Behandlung des diabetischen Fußes nicht mehr in Nachbarstädte reisen. Was das Marien-Hospital anbietet.

Volksleiden Zuckerkrankheit: Rund sechs Millionen Deutsche leiden an Diabetes mellitus, die meisten davon am Diabetes Typ 2, früher auch Alterszucker genannt. Doch die Patienten werden seit Jahren immer jünger. Experten warnen davor, die Zuckerkrankheit auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn schlecht oder nicht behandelter Diabetes kann die Blutgefäße, Nerven, Nieren und die Augen massiv schädigen. Gefürchtet ist auch der sogenannte diabetische Fuß. Die Klinik für Gefäßchirurgie des Marien-Hospitals Witten kann betroffenen Diabetikern jetzt eine stationäre Fußbehandlungseinrichtung anbieten – die einzige im EN-Kreis.

Die Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG) hat die Klinik für Gefäßchirurgie für dieses Versorgungsangebot zertifiziert. Eine Wunde am Fuß, die nur schwer oder im schlimmsten Fall gar nicht verheilt – unter solchen Beschwerden leidet rund jeder vierte Diabetiker. Ein jahrelanger erhöhter Blutzuckerspiegel kann schwere Schädigungen der Nerven und Blutgefäße in den Beinen verursachen. Es kann zu einer verminderten Durchblutung der Füße kommen. Die Folge: Das betroffene Gewebe stirbt langsam ab. In anderen Fällen nehme die Schmerzwahrnehmung der Patienten durch Nervenschädigungen ab, erklärt Privatdozent Dr. Stephan Langer, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie. „Da hat jemand Steinchen im Schuh und läuft damit herum, ohne die Steinchen zu bemerken.“

Bisher mussten Patienten aus Witten zur Wundbehandlung nach Bochum und Dortmund

Bei einem diabetischen Fuß heilen selbst kleinste Verletzungen oft nur schlecht, diese können sich infizieren, es kann zu tiefen Geschwüren kommen – und schlimmstenfalls die Amputation drohen. Bereits vor der Zertifizierung wurden im Marien-Hospital Witten viele Diabetes-Patienten gemeinsam von der Klinik für Gefäßchirurgie und der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie des Krankenhauses behandelt. „Bisher mussten Menschen mit einem diabetischen Fußsyndrom zu Kliniken nach Dortmund und Bochum geschickt werden, um eine komplexe Wundbehandlung zu erhalten“, so Dr. Claudia Olbrich, Oberärztin der Klinik für Gefäßchirurgie.

Die regelmäßige Blutzucker-Messung gehört für Diabetiker zum Alltag. Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Das Ziel der Behandlung von Patienten mit einem diabetischen Fuß sei immer die Vermeidung von Amputationen, betont Chefarzt Langer. Im Marien-Hospital könne in rund 90 Prozent der Fälle ein funktionsfähiger Fuß erhalten werden. Um betroffene Füße zu retten, muss der Blutzucker richtig eingestellt, müssen Wunden versorgt, Nervenbahnen und Blutgefäße kontrolliert werden. Treten Verengungen der Blutgefäße auf, die drohen, die Durchblutung des Fußes einzuschränken, können die Wittener Gefäßchirurgen die Gefäße zum Beispiel mit einem Stent aufdehnen oder die Verengung auch im Rahmen einer Bypass-Operation umgehen.

76-jähriger Patient aus Witten weiß er seit einem Jahr, dass er an Diabetes leidet

Heiner Müller (Name geändert) hat sich wegen eines diabetischen Fußes im Marien-Hospital behandeln lassen. Der 76-Jährige ist kein Freund von Arztbesuchen, wie er zugibt. Der Wittener weiß erst seit einem Jahr, dass er an Diabetes leidet. Da hatte die Zuckerkrankheit schon zu Schäden geführt: Eine offene Wunde am linken großen Zeh führte ihn schon vor Jahren in die Klinik. Vor einem Jahr machte Müllers rechter Fuß mit einer Wunde unter dem Fuß Probleme. „Das tat weh und es roch auch unangenehm“, erzählt er. Wieder musste er sofort stationär im Marien-Hospital behandelt werden. „Es drohte eine Blutvergiftung.“ Wie sich herausstellte waren auch zwei Blutgefäße verschlossen, ein Gefäß verengt. Mit Hilfe eines Katheters konnten zwei Gefäße wieder geöffnet werden. Die weitere, erfolgreiche Fuß-Behandlung nach der OP sollte noch zehn Monate dauern.

Ambulante Fußambulanzen Die Klinik für Gefäßchirurgie arbeitet bei der Behandlung von Diabetikern mit Experten verschiedener Fachrichtungen zusammen. Darunter Plastische Chirurgen, Diabetologen, Orthopädie-Techniker und Podologen. In Wetter und in Bochum-Langendreer gibt es von der Deutschen Diabetes-Gesellschaft zertifizierte Fußambulanzen. Dort können sich Zuckerkranke hinwenden, die offene Wunden oder Veränderungen an ihren Füßen bemerken.

„Es ist wichtig, auch die kleinste Wunde an Füßen von Diabetikern frühzeitig zu versorgen“, sagt Gefäßchirurg Stephan Langer. Leider sei zu beobachten, dass Menschen seit der Coronapandemie aus Angst vor Ansteckung solche Behandlungen vermeiden würden. Die Folgen waren laut Langer, der sich darüber mit Kollegen austauschte, „dass es im Frühjahr und Sommer anscheinend zu mehr Amputationen gekommen ist“.