Witten: Fußgänger nachts auf Rheinischem Esel ausgeraubt

Zwei junge Männer aus Witten sind in der Nacht zum Sonntag (13.9. auf dem Rheinischen Esel in Witten-Annen brutal überfallen worden.

Witten. Überfall auf dem Rheinischen Esel in Witten: Zwei 18-Jährige wurden nachts zu Boden geschlagen. Die Tatverdächtigen flüchteten mit Fahrrädern.

Zwei 18-Jährige sind nachts auf dem Rheinischen Esel in Witten-Annen überfallen worden. Die beiden waren am Sonntag (13.9.) gegen 1.10 Uhr zu Fuß in Richtung Dortmund unterwegs, als ihnen in Höhe der Wilhelm-Düchting-Straße drei Radfahrer entgegenkamen.

Das Trio fragte erst nach Zigaretten und griff in die Jackentaschen der Jugendlichen, bevor sie diese laut Polizei zu Boden schlugen und traten. Ihre Beute: ein Handy und eine Schachtel Zigaretten. Erst als als zwei andere Fußgänger auftauchten, ließen die Täter von ihren Opfern ab.

Täter mit Mountainbikes und Damenfahrrad in Witten unterwegs

Die beiden leicht verletzten 18-Jährigen wurden von Rettungskräften noch am Tatort versorgt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Sie sucht nun die drei jungen Verdächtigen, die mit zwei Mountainbikes und einem Damenfahrrad in Richtung eines Schnellrestaurants davongefahren waren.

Sie sollen zirka 16 bis 18 Jahre alt sein und akzentfrei Deutsch sprechen. Einer der Straßenräuber hat helle Haare, einer seiner Begleiter trug ein Basecap. Der dritte Jugendliche, der einen Mundschutz trug, war mit einer grauen Kapuzenjacke bekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0234/909-8305 oder -4441.