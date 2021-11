Ein Mann aus Witten ist nach einem Zusammenprall mit einem Auto per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.

Blaulicht Witten: Fußgänger (59) wird bei Unfall in Heven verletzt

Witten. Am Mittwoch ist ein 59-jähriger Wittener bei einem Unfall an einer Fußgängerampel verletzt worden. Er musste in Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein 59-jähriger Mann aus Witten ist am Mittwoch (17.11.) bei einem Unfall in Witten-Heven leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Wittener um kurz vor 17 Uhr die Fußgängerampel am Hellweg, Ecke Universitätsstraße überqueren.

Mann aus Witten muss nach Unfall ins Krankenhaus

Dabei erfasste ihn ein 42-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Witten, der von der Universitätsstraße nach links auf den Hellweg abbog. Der 59-Jährige stürzte auf die Motorhaube und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde er laut Polizei ambulant behandelt.

