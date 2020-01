Witten: Fürs Bier ist jetzt ein anderer Skatbruder zuständig

Für ein DJK-Urgestein geht eine Ära zu Ende. Volkhard Schaeffer war fast 20 Jahre für die Organisation bei den Skatfreunden der DJK Blau-Weiß Annen zuständig. Jetzt reicht er das Zepter weiter.

Rainer Pulla wirft einen Blick ins Pfarrheim von Sankt Josef in Annen, dann nickt er. „Ich wünsche uns allen gut Blatt“, sagt der Wittener und geht zu einem der acht Tische, an denen die anderen 21 Spieler bereits warten. Für Werner Schröder und Rainer Pulla ist heute ein besonderer Tag. Es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass sie an der Spitze der Skatfreunde der DJK Blau-Weiß Annen stehen.

Bisher hatte Volkhard Schaeffer diese Position inne. Der 74-Jährige Wittener gehört mit seiner fast 60-jährigen Mitgliedschaft zu den Urgesteinen im Verein. „Ich habe so gut wie jeden Posten bekleidet“, sagt der passionierte Skatspieler. Zunächst war er Abteilungsleiter bei den Handballern, in den 70er und 80er Jahren diente er dem Verein als Geschäftsführer.

Wittener: Mit einem schlechten Blatt kann auch ein guter Spieler nicht viel anfangen

Schaeffer war dabei, als die DJK in den 90er Jahren fast 2000 Mitglieder zählte – ein Rekord. Heute sitzt er mit seinen Skatbrüdern Heinz und Jürgen am Tisch. Konzentriert sieht er auf sein Blatt. „Elf Trümpfe sind drin“, murmelt Heinz und gewinnt tatsächlich die erste Runde. Nun ist der Sieger mit Mischen an der Reihe. Klar, braucht man gute Karten. Aber lassen sich trotzdem gute von schlechteren Spielern unterscheiden?

„Es ist eine Mischung aus Glück und Können. Aber wenn jemand gut ist und schlechte Karten hat, dann hilft ihm das überhaupt nicht“, sagt Mitspieler Jürgen, während er hochkonzentriert den nächsten Zug spielt. Aber Heinz scheint zu stark – er gewinnt auch die nächste Runde. Der leidenschaftliche Skatspieler ist mit seinen 89 Jahren der Älteste. Er ist seit 2012 dabei und kommt zu jedem der Treffen.

„Es macht mir einfach Spaß, hier mit den anderen zu spielen“, sagt der alte Hase, sticht und nimmt einen Schluck von seinem Alster. Zu stechen, das bedeutet beim Skat, dass ein Spieler auf die gewünschte Farbe noch einen Trumpf oben draufsetzt. Heinz lächelt zufrieden und wartet auf Volkhard Schaeffer, der die nächsten Karten aufzieht.

Seit 25 Jahren gibt es schon die Skatabende bei der DJK Blau-Weiß Annen in Witten

Solche Abende gibt es bei der DJK Blau-Weiß Annen nun schon seit 25 Jahren – und nach 20 Jahren hat Volkhard Schaeffer die Organisation nun abgeben. „Es hat mir unheimlich viel Freude bereitet und ich komme weiterhin gerne“, sagt der ehemalige Industriekaufmann. Den Vorteil, den er jetzt hat: „Ich muss mich nicht mehr um die mobile Bierzapfanlage kümmern, das machen jetzt Rainer und Werner.“

Als die Skatspiele von 2000 bis 2011 noch in der ehemaligen Wullenschule an der Dortmunder Straße stattfanden, gab es eine fest integrierte Zapfanlage. Im Pfarrheim von St. Josef musste Schaeffer „mobiles Bier“ organisieren und für jedes Treffen die Zapfhähne, das Fass und die Kohlensäure-Flasche besorgen. Auf- und Abbau der Anlage, Stühle schleppen, samstagmorgens wieder aufräumen… - das alles will erst einmal zehnmal im Jahr geschultert werden.

Bier und Mettschnittchen gehören einfach dazu

Die immer freitags stattfindenden Turniere der Skatfreunde können bei Bier und Schnittchen mit Zwiebelmett dann auch mal bis zu fünf Stunden dauern. „Wir spielen achtzehn Runden. Das geht mal schneller, mal langsamer“, sagt der ehemalige Organisator, während er im Zwiespalt ist, ob er Heinz reizen soll oder nicht. Denn noch bevor die drei Spieler ihre erste Karte ausspielen, muss durch das sogenannte Reizen bestimmt werden, welcher Spieler als Solist gegen die beiden anderen spielt.

Am Ende des Abends ist Volkhard Schaeffer der Gewinner am Tisch. Ein würdiger Abschied, nach 20 Jahren an der Spitze der Skatfreunde Annen.