Witten: Fünfjähriger von Auto erfasst – Schwer verletzt

Witten. Schwer verletzt worden ist ein Junge (5) bei einem Unfall in Witten. Er wurde auf der Ardeystraße von einem Auto erfasst.

Schwer verletzt worden ist ein fünfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Witten-Annen.

Ein 61-jähriger Autofahrer aus Herdecke fuhr mit seinem Auto am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der Annenstraße in Richtung Ardeystraße. In Höhe der Hausnummer 176 lief der Junge von einem Kiosk aus zwischen wartenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn und wurde vom fahrenden Wagen des 61-Jährigen erfasst. So meldet es die Polizei.

Der Junge wurde schwer verletzt und musste zur stationären Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

