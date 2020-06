Witten: Fünf Verletzte bei Unfall zwischen Bus und Auto

Wieder hat es an der Ardeystraße in Witten gekracht. Ein Bus und ein Auto stießen am Montagmittag (15.6.) zusammen.

Witten. An der Ardeystraße in Witten sind ein Linienbus und ein Auto zusammengestoßen. Fünf Fahrgäste stürzten und verletzten sich.

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei war ein 36-jähriger Dortmunder gegen 10.25 Uhr mit seinem Auto auf der Straße Ledderken in Richtung Lutherpark unterwegs. An der Kreuzung Ardeystraße bog er nach links in diese ab. Zeitgleich fuhr eine Busfahrerin der Linie 320 die Ardeystraße in Richtung Marien-Hospital. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge.

Fünf Fahrgäste stürzen im Bus

Im Bus stürzten durch den Zusammenstoß fünf Personen und wurden dadurch verletzt. Drei Frauen (38, 56, 68, alle aus Witten) konnten nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Eine weitere Frau (55, aus Witten) sowie ein Mann (72, aus Witten) wollten selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf der Ardeystraße in Richtung Marien-Hospital über einen Firmenparkplatz abgeleitet. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kreuzung Ledderken und Ardeystraße ist schon lange ein Unfallschwerpunkt.

